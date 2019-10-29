Исламовед раскрыл подоплеку ссоры Кадырова и внука саудовского шейха
Эксперт Института национальной стратегии заявил НСН, что религиозное противостояние главы Чечни и внука саудовского шейха, с большей долей вероятности, не будет иметь логического завершения.
Отказом ответил на приглашение посетить Чеченскую республику внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн База Салих. Как сообщает портал «Кавказ. Реалии», причиной стал спор между членом королевской семьи и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которого Кадыров обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда. По словам саудита, глава Чечни в этом утверждении заблуждается и следует «ошибочной суфийской методологии».
Вынесение спора с главой республики на такой уровень говорит о повышении его роли на международной арене, заметил в эфире НСН исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов.
«Сам по себе спор между Кадыровым и деятелем Саудовской Аравии свидетельствует о повышении веса самого Рамзана Кадырова. Он воспринимается как исламский политик на Ближнем Востоке, и это приводит к тому, что ему считает вправе возражать член королевской семьи в Саудовской Аравии. В любом случае, хоть этот спор скорее всего останется без какого-либо результата, интерес к нему будет повышаться. Не секрет, что Рамзан Кадыров критически настроен к ваххабитам и делает всё, чтобы в республике их не было. Это приводит к тому, что он пытается это обосновать и богословски, заявлениями о том, что ваххабиты - враги ислама, что они - даже не мусульмане», — пояснил Сулейманов.
Добавим, согласно «Википедии», движение ваххабитов сформировалось в XVIII веке, в то время убийство сподвижников пророка Мухаммеда произошло в VII веке. Его совершили хариджиты — обособленная группа мусульман, выступавшая против основной части религиозного течения. Современные ваххабиты проживают в Саудовской Аравии, в то время как потомки хариджитов обосновались в Омане.
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