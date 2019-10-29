Исламовед раскрыл подоплеку ссоры Кадырова и внука саудовского шейха

«Сам по себе спор между Кадыровым и деятелем Саудовской Аравии свидетельствует о повышении веса самого Рамзана Кадырова. Он воспринимается как исламский политик на Ближнем Востоке, и это приводит к тому, что ему считает вправе возражать член королевской семьи в Саудовской Аравии. В любом случае, хоть этот спор скорее всего останется без какого-либо результата, интерес к нему будет повышаться. Не секрет, что Рамзан Кадыров критически настроен к ваххабитам и делает всё, чтобы в республике их не было. Это приводит к тому, что он пытается это обосновать и богословски, заявлениями о том, что ваххабиты - враги ислама, что они - даже не мусульмане», — пояснил Сулейманов.

Добавим, согласно «Википедии», движение ваххабитов сформировалось в XVIII веке, в то время убийство сподвижников пророка Мухаммеда произошло в VII веке. Его совершили хариджиты — обособленная группа мусульман, выступавшая против основной части религиозного течения. Современные ваххабиты проживают в Саудовской Аравии, в то время как потомки хариджитов обосновались в Омане.

