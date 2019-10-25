В СПЧ отказались считать проверку племянника Кадырова борьбой с пытками
Председатель «Комитета против пыток» в эфире НСН заявил, что только старший в роду мог поднять руку на родственника Кадырова.
Полиция Чечни начала проверку бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова, который является сыном троюродного брата главы региона Рамзана Кадырова. Интерес к экс-градоначальнику у правоохранителей вызвали видеоматериалы, на которых он бьёт собеседника электрошокером и угрожает привлечь по уголовной статье о финансировании терроризма. Общий хронометраж видео составляет восемь часов. Телеканал ЧГТРК «Грозный» сообщает, что кадры были сняты личной пресс-службой Ислама Кадырова.
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте (СПЧ), председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в эфире НСН заявил, что это внутренние разборки «чиновничьей кадыровской корпорации».
«Думаю, что это внутренние разборки. Не верю, что там какого-то высокопоставленного чиновника всерьез за это могут привлекать к ответственности. Если руководители более высокого ранга откровенно говорят, что они это делали, делают и будут делать, еще и призывают к этому других. А потом, вдруг, какого-то бедолагу из своего окружения пытаются привлечь к уголовной ответственности. По-моему это такая форма чеченского издевательства внутри этой чиновничьей кадыровской корпорации. Вот такая форма: «Давай-ка дружок мы тебя не просто зарежем, а еще покажем, как мы тут с пытками боремся», - сказал Каляпин.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов отметил, что Ислам Кадыров сделал немало для благоустройства города. Но это не позволяет ему себя так вести «даже для достижения каких-то благих целей», в связи с этим «глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника».
Председатель «Комитета против пыток» пояснил, что применить какие-либо санкции в отношении родственника Кадырова мог только «старший в клане».
«Уж не знаю, в чем он реально провинился перед господином Кадыровым. Раз это его племянник, то и решение по нему принимал тот, кто может это решение принимать в отношении родственника. То есть это старший в клане, старший в роду, тот, кто может поднять руку на человека с фамилией Кадыров и к тому же не на однофамильца. Я совершенно не склонен это рассматривать как признак того, что в Чечне начали бороться с пытками», - заключил Каляпин.
Отметим, что Ислам Кадыров занимал пост мэра Грозного с 2012 по 2015 годы. В 25 лет он стал самым молодым градоначальником в истории России. В 2015 году Ислам Кадыров занял пост руководителя администрации главы и правительства Чечни. Затем перешел на должность вице-премьера регионального правительства по взаимодействию с правоохранительными органами, силовыми структурами и муниципальными образованиями. С 2017 года он служит в правоохранительных органах.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СК возбудил уголовное дело после стрельбы в воинской части в Забайкалье
- Назван самый страшный сериал всех времён
- Синоптики объяснили аномальное тепло в европейской части России
- Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США
- Телеграм в плену у буквы «Ф»: Фадеев, Федотов, Франко и... Африка