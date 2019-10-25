В СПЧ отказались считать проверку племянника Кадырова борьбой с пытками

Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте (СПЧ), председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в эфире НСН заявил, что это внутренние разборки «чиновничьей кадыровской корпорации».

«Думаю, что это внутренние разборки. Не верю, что там какого-то высокопоставленного чиновника всерьез за это могут привлекать к ответственности. Если руководители более высокого ранга откровенно говорят, что они это делали, делают и будут делать, еще и призывают к этому других. А потом, вдруг, какого-то бедолагу из своего окружения пытаются привлечь к уголовной ответственности. По-моему это такая форма чеченского издевательства внутри этой чиновничьей кадыровской корпорации. Вот такая форма: «Давай-ка дружок мы тебя не просто зарежем, а еще покажем, как мы тут с пытками боремся», - сказал Каляпин.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов отметил, что Ислам Кадыров сделал немало для благоустройства города. Но это не позволяет ему себя так вести «даже для достижения каких-то благих целей», в связи с этим «глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника».