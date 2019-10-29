Внук саудовского шейха наехал на Кадырова

По данным издания «Кавказ.Реалии», гнев Салих ибн База вызвало высказывание Рамзана Кадырова о том, что ваххабиты убили сподвижников пророка Мухаммеда. Шахидов попытался сгладить возникший конфлик, пообещав, что внука саудовского муфтия в Чечне ждет теплы и щедрый прием. Однако Салих в ответ заявил, что не считает Кадырова достойным руководителем, не готов общаться с ним и не согласен принять приглашение.

В свою очередь, источник в руководстве Чеченской республики заявил изданию, что конфликт действительно есть, но не нужно преувеличивать его значения. По словам собеседника, это «межличностные разногласия, из которых не следует делать каких-то глобальных выводов».

