IRIB: талибы взяли под контроль 90 процентов территории Афганистана

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) контролирует 90 процентов Афганистана, сообщает иранский телеканал IRIB.

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Талибы вошли в Мазари-Шариф и захватили тюрьму. В настоящее время под контролем правительства находятся только Кабул и соседние провинции.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность.

Ранее Генсек ООН назвал ситуацию в Афганистане выходящей из-под контроля. Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой. Об этом он заявил журналистам накануне.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
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