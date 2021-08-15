IRIB: талибы взяли под контроль 90 процентов территории Афганистана

Талибы вошли в Мазари-Шариф и захватили тюрьму. В настоящее время под контролем правительства находятся только Кабул и соседние провинции.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность.

Ранее Генсек ООН назвал ситуацию в Афганистане выходящей из-под контроля. Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой. Об этом он заявил журналистам накануне.

