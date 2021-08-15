IRIB: талибы взяли под контроль 90 процентов территории Афганистана
Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) контролирует 90 процентов Афганистана, сообщает иранский телеканал IRIB.
Талибы вошли в Мазари-Шариф и захватили тюрьму. В настоящее время под контролем правительства находятся только Кабул и соседние провинции.
Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность.
Ранее Генсек ООН назвал ситуацию в Афганистане выходящей из-под контроля. Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой. Об этом он заявил журналистам накануне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 144 / сут.
Умерли
170 тыс.+819 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+19 550 / сут.
- IRIB: талибы взяли под контроль 90 процентов территории Афганистана
- В Гаити в результате землетрясения погибли более 300 человек
- Путин поручил представить погибших в Турции военных к посмертным наградам
- Москвичам рассказали об ассортименте блюд гастроплощадок «Лето в городе»
- В Польше генерал обеспокоился за страну из-за ультиматума США
- Возле побережья Гаити зафиксировали сильное землетрясение
- Жилье в пострадавших от стихии регионах отстроят к 1 августа 2022 года
- На московской свалке нашли новорожденную девочку
- Аксенов обратился к Путину с просьбой упростить порядок выплат пострадавшим от подтоплений в Крыму
- В России опровергли сведения о принадлежности МЧС разбившегося в Турции самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru