Байден провел совещание по ситуации в Афганистане
Президент США Джо Байден провел совещание по ситуации в Афганистане, в котором приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Как отмечается в сообщении американской администрации в Twitter, Байден обсудил «продолжающиеся усилия, направленные на то, чтобы безопасным образом сократить гражданское присутствие в Афганистане».
Ранее власти США объявили о сокращении количества сотрудников посольства в Кабуле. Их безопасность при проведении эвакуации будут обеспечивать войска США. Для этого в Кабул временно перебросят около 3 тысяч военных.
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