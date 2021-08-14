Байден провел совещание по ситуации в Афганистане

Как отмечается в сообщении американской администрации в Twitter, Байден обсудил «продолжающиеся усилия, направленные на то, чтобы безопасным образом сократить гражданское присутствие в Афганистане».

Ранее власти США объявили о сокращении количества сотрудников посольства в Кабуле. Их безопасность при проведении эвакуации будут обеспечивать войска США. Для этого в Кабул временно перебросят около 3 тысяч военных.

