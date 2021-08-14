Байден провел совещание по ситуации в Афганистане

Президент США Джо Байден провел совещание по ситуации в Афганистане, в котором приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

США перебрасывают дополнительные войска в Кабул для вывоза дипломатов

Как отмечается в сообщении американской администрации в Twitter, Байден обсудил «продолжающиеся усилия, направленные на то, чтобы безопасным образом сократить гражданское присутствие в Афганистане».

Ранее власти США объявили о сокращении количества сотрудников посольства в Кабуле. Их безопасность при проведении эвакуации будут обеспечивать войска США. Для этого в Кабул временно перебросят около 3 тысяч военных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанСШАДжо Байден
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