В ЛНР украинский дрон залетел в окно жилого дома, пострадали четверо

Украинский беспилотник залетел в окно жилого дома в городе Сватово в Луганской Народной Республике, есть пострадавшие. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.

«Пострадали 4 человека, среди них двое детей 10 и 14 лет», - написал руководитель республики на платформе «Макс».

Отмечается, что раненый десятилетний мальчик в тяжелом состоянии. Его готовятся перевезти в республиканскую детскую больницу.

Ранее во Владимире БПЛА попал в квартиру многоквартирного дома, жильцов в ней не было, обошлось без пострадавших.

