В ЛНР украинский дрон залетел в окно жилого дома, пострадали четверо
21 июля 202612:37
Юлия Савченко
Украинский беспилотник залетел в окно жилого дома в городе Сватово в Луганской Народной Республике, есть пострадавшие. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.
«Пострадали 4 человека, среди них двое детей 10 и 14 лет», - написал руководитель республики на платформе «Макс».
Отмечается, что раненый десятилетний мальчик в тяжелом состоянии. Его готовятся перевезти в республиканскую детскую больницу.
Ранее во Владимире БПЛА попал в квартиру многоквартирного дома, жильцов в ней не было, обошлось без пострадавших.
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