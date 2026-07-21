ВС разрешил не возить с собой бумажную версию ОСАГО
Верховный суд России дал право водителям не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО при оформлении такого документа в электронном виде. Об сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение ВС.
В материалах дела указано, что в октябре 2024 года в отношении жителя Свердловской области Михаила Лопатина составили протокол об управлении транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса ОСАГО. К тому моменту автомобилист оформил документ, но не имел его при себе в бумажном виде и не смог предъявить инспектору ГИБДД при проверке.
В соответствии с протоколом Лопатину назначили штраф в размере 500 рублей. Мужчина обжаловал решение и дошел до ВС, пишет RT. Инстанция установила, что у Лопатина был действующий полис, и в действиях мужчины нет состава административного правонарушения. Суд решил отменить постановление инспектора ГИБДД в отношении автомобилиста по соответствующему делу.
Между тем депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил предоставить водителям возможность оформлять персональный полис ОСАГО, с которым гражданин сможет садиться за руль любого авто.
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