Флирт против Китая: Зачем Трамп пообещал Саудовской Аравии ядерное партнерство
Константин Блохин заявил НСН, что сегодня Вашингтон хочет призвать своих партнеров дружить против Китая.
Американский лидер Дональд Трамп пообещал Саудовской Аравии ядерное партнерство в ответ на флирт Эр-Рияда с Китаем, рассказал НСН политолог-американист Константин Блохин.
На подписи у президента США Дональда Трампа лежит соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере ядерной энергетики, предоставляющее Эр-Рияду право самостоятельно обогащать уран и перерабатывать отработавшее топливо и не предусматривающее дополнительных проверок со стороны МАГАТЭ, со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN. Блохин не удивился такому соглашению.
«Иран – это противник, а американская элита до маниакальности одержима идеей сменой режима в Иране, поэтому уран в Иране пугает США. А Саудовская Аравия – это важный союзник для США, который начал флиртовать с Китаем. А Китай – это враг номер один для США. Саудовская Аравия сейчас торгует нефтью с Китаем в юанях, поэтому у Вашингтона есть задача усилить взаимодействие с Саудовской Аравией. Здесь цель стоит привязать Саудовскую Аравию, чтобы усилить позиции Вашингтона на Ближнем Востоке. Ничего такого фантастического на самом деле не происходит. Сейчас все дружат против кого-то, это попытка усилить дружбу против Китая. Это больше экономический момент», - отметил он.
Новые разработки ВМС США свидетельствуют о том, что ядерное оружие в современном мире остается важным вопросом военной безопасности, а наиболее интересная американская разработка - подводные лодки класса Columbia, заявил в беседе с НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
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