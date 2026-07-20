«Иран – это противник, а американская элита до маниакальности одержима идеей сменой режима в Иране, поэтому уран в Иране пугает США. А Саудовская Аравия – это важный союзник для США, который начал флиртовать с Китаем. А Китай – это враг номер один для США. Саудовская Аравия сейчас торгует нефтью с Китаем в юанях, поэтому у Вашингтона есть задача усилить взаимодействие с Саудовской Аравией. Здесь цель стоит привязать Саудовскую Аравию, чтобы усилить позиции Вашингтона на Ближнем Востоке. Ничего такого фантастического на самом деле не происходит. Сейчас все дружат против кого-то, это попытка усилить дружбу против Китая. Это больше экономический момент», - отметил он.

Новые разработки ВМС США свидетельствуют о том, что ядерное оружие в современном мире остается важным вопросом военной безопасности, а наиболее интересная американская разработка - подводные лодки класса Columbia, заявил в беседе с НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

