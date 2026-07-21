Армия России освободила Волоховское Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Волоховское в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Освобождение Константиновки и удары по Украине: Путину доложили о ходе СВО

Территорию освободила группировка войск «Север», пишет RT.

«Подразделения... в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее армия РФ освободила Бачевск в Сумской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры