Армия России освободила Волоховское Харьковской области
21 июля 202612:57
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Волоховское в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Территорию освободила группировка войск «Север», пишет RT.
«Подразделения... в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское», — подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее армия РФ освободила Бачевск в Сумской области.
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