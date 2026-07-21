Наивная мера: Почему новые запреты для подростков не защитят их от мошенников
Павел Медведев заявил НСН, что мошенники быстро найдут обходные пути, любые идеи нужно подкреплять схемой контроля, которая работает на практике.
Запрет для подростков регистрировать электронные средства платежа (ЭСП) без согласия родителей только усложнит жизнь пользователям, заявил бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в разговоре с НСН.
Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы, пишут «Известия». В рамках пакета «Антифрод 3.0» несовершеннолетним могут запретить регистрировать электронные средства платежа (ЭСП) без согласия родителей. Инициатива должна усложнить использование подростков в качестве дропперов. Медведев объяснил, почему это не будет работать на практике.
«Мошенники быстро найдут обходные пути, авторы идеи не придумали, как они будут это все контролировать. Как они поймут, ребенок или не ребенок регистрирует что-то. Разве догадаешься, кто подошел к компьютеру, не очень понятно. Как настроить этот механизм? Как родители будут подтверждать постоянно все? Как включить родителей в этот процесс и схему? Не получится так. Это предложение бессмысленно. Мошенничество – это то, с чем борется полиция, но ее во всех предложениях нет. У нас мысли нет, что надо на кого-то возложить ответственность. Это приводит к полному беспорядку», - отметил он.
По его словам, пока с мошенничеством лучше всего помогает бороться сознательность самих граждан.
«Нам удалось сократить возможности мошенников, но мы сейчас придумываем постоянно новые идеи, не придумывая, как это контролировать, кто контролировать будет и так далее. Количество обманов уменьшилось, но по той причине, что люди стали сами больше сопротивляться, стали менее наивными. Но в целом наивных людей еще очень много», - заключил собеседник НСН.
Мошенники используют дропперов, курьеров и операторов сим-боксов как «расходный материал», перекладывая на них основные риски и уголовную ответственность, сообщили в МВД России.
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