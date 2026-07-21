«Мошенники быстро найдут обходные пути, авторы идеи не придумали, как они будут это все контролировать. Как они поймут, ребенок или не ребенок регистрирует что-то. Разве догадаешься, кто подошел к компьютеру, не очень понятно. Как настроить этот механизм? Как родители будут подтверждать постоянно все? Как включить родителей в этот процесс и схему? Не получится так. Это предложение бессмысленно. Мошенничество – это то, с чем борется полиция, но ее во всех предложениях нет. У нас мысли нет, что надо на кого-то возложить ответственность. Это приводит к полному беспорядку», - отметил он.

По его словам, пока с мошенничеством лучше всего помогает бороться сознательность самих граждан.

«Нам удалось сократить возможности мошенников, но мы сейчас придумываем постоянно новые идеи, не придумывая, как это контролировать, кто контролировать будет и так далее. Количество обманов уменьшилось, но по той причине, что люди стали сами больше сопротивляться, стали менее наивными. Но в целом наивных людей еще очень много», - заключил собеседник НСН.

Мошенники используют дропперов, курьеров и операторов сим-боксов как «расходный материал», перекладывая на них основные риски и уголовную ответственность, сообщили в МВД России.

