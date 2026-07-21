Песков: У Путина не планируется контактов с новым премьером Британии

Также представитель Кремля отметил, что Москва не надеется на улучшение отношений с Лондоном после назначения нового главы правительства Соединенного Королевства.

Ранее новый лидер правящей британской Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьера страны. Политик пообещал самые масштабные за последние 40 лет изменения, по его словам, в Британии появится «новая политическая и новая экономическая модели».

