Песков: У Путина не планируется контактов с новым премьером Британии

Контактов президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Также представитель Кремля отметил, что Москва не надеется на улучшение отношений с Лондоном после назначения нового главы правительства Соединенного Королевства.

Ранее новый лидер правящей британской Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьера страны. Политик пообещал самые масштабные за последние 40 лет изменения, по его словам, в Британии появится «новая политическая и новая экономическая модели».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВеликобританияВладимир ПутинДмитрий Песков

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