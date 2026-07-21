Песков: У Путина не планируется контактов с новым премьером Британии
Контактов президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Также представитель Кремля отметил, что Москва не надеется на улучшение отношений с Лондоном после назначения нового главы правительства Соединенного Королевства.
Ранее новый лидер правящей британской Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьера страны. Политик пообещал самые масштабные за последние 40 лет изменения, по его словам, в Британии появится «новая политическая и новая экономическая модели».
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