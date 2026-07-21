Песков заявил, что не располагает информацией о визите главы ФБР в Россию

«Нет, я не располагаю об этом информацией. Никакой информации», — подчеркнул он.

Представитель Кремля указал, что обычно подобные визиты проходят в непубличном режиме, пишет RT.

Ранее СМИ сообщили о возможной поездке Пателя в РФ. Источники отмечали, что визит может состояться 14—15 октября.

