Песков заявил, что не располагает информацией о визите главы ФБР в Россию
21 июля 202613:05
Юлия Савченко
Москва не располагает данными о возможном визите в Россию главы ФБР Кэша Пателя. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет, я не располагаю об этом информацией. Никакой информации», — подчеркнул он.
Представитель Кремля указал, что обычно подобные визиты проходят в непубличном режиме, пишет RT.
Ранее СМИ сообщили о возможной поездке Пателя в РФ. Источники отмечали, что визит может состояться 14—15 октября.
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