Песков заявил, что не располагает информацией о визите главы ФБР в Россию

Москва не располагает данными о возможном визите в Россию главы ФБР Кэша Пателя. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

СМИ: Глава ФБР планирует посетить Россию

«Нет, я не располагаю об этом информацией. Никакой информации», — подчеркнул он.

Представитель Кремля указал, что обычно подобные визиты проходят в непубличном режиме, пишет RT.

Ранее СМИ сообщили о возможной поездке Пателя в РФ. Источники отмечали, что визит может состояться 14—15 октября.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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