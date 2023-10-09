Иранский журналист: ХАМАС не пойдет не переговоры с Израилем

Никакие переговоры не могут урегулировать конфликт Израиля и Палестины, заявил иранский журналист Хаял Муаззин в пресс-центре НСН.

«Война не будет остановлена, никакие политические переговоры уже не помогут, потому что палестинский народ не готов к этому», - сказал он.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что Израиль получил нож в спину, потому что недооценил планы Палестины и не был готов к нападению.