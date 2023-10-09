Иранский журналист: ХАМАС не пойдет не переговоры с Израилем
Хаял Муаззин заявил, что никакие политические переговоры не помогут урегулировать конфликт в регионе.
Никакие переговоры не могут урегулировать конфликт Израиля и Палестины, заявил иранский журналист Хаял Муаззин в пресс-центре НСН.
«Война не будет остановлена, никакие политические переговоры уже не помогут, потому что палестинский народ не готов к этому», - сказал он.
Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что Израиль получил нож в спину, потому что недооценил планы Палестины и не был готов к нападению.
При этом у самого Ирана есть возможности уничтожить Израиль, но таких планов у страны нет, заявила ранее востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН. По ее словам, Иран не будет напрямую участвовать в конфликте Израиля и ХАМАС, но будет косвенно поддерживать Палестину.
Неожиданно начавшаяся 7 октября война Израиля и ХАМАС набирает обороты, так как в «игру» вступают новые силы. Израиль готовится в наземной операции и ждет атаки с севера – «Хезболлы» из Ливана. Накануне ливанское движение «Хезболла», поддерживаемое Ираном, уже взяло ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. В США готовятся согласовать пакет военной помощи Израилю. Минобороны США перебрасывает ударную группу к Израилю для укрепления сил сдерживания, предостерегая страны, которые могут присоединиться к ХАМАС.
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