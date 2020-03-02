В Иране умер заразившийся коронавирусом высокопоставленный чиновник

Мирмохаммад скончался на 73-м году жизни, он дважды избирался в парламент Ирана от провинции Кум. По официальным данным, сейчас в Иране около тысячи заболевших коронавирусом, 54 человека скончались.

Из-за вспышки заболевания страну начали покидать иностранные дипломаты. В частности, домой возвращается часть сотрудников британского посольства, сообщает RT.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом. Также в разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани глава государства выразил Ирану свои соболезнования, отмечает Газета.ру

