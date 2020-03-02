В Иране умер заразившийся коронавирусом высокопоставленный чиновник
В Иране скончался член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе республики - НСН) Мохаммад Мирмохаммади. Он умер в понедельник, при этом причина смерти не уточняется, однако, как отмечает агентство «Фарс», ранее у госслужащего был диагностирован коронавирус.
Мирмохаммад скончался на 73-м году жизни, он дважды избирался в парламент Ирана от провинции Кум. По официальным данным, сейчас в Иране около тысячи заболевших коронавирусом, 54 человека скончались.
Из-за вспышки заболевания страну начали покидать иностранные дипломаты. В частности, домой возвращается часть сотрудников британского посольства, сообщает RT.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом. Также в разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани глава государства выразил Ирану свои соболезнования, отмечает Газета.ру
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