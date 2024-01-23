Инвесторы известили Минфин Белоруссии о дефолте по пяти белорусским евробондам

Пять компаний и восемь физлиц в Белоруссии направили письмо главе белорусского Минфина Юрию Селиверстову, в котором уведомили министра о дефолте по пяти выпускам белорусских облигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. В распоряжении инициативной группы находятся евробонды этих выпусков на $178 млн. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на копию уведомления. Отмечается, что если облигации будут признаны дефолтными, то Минфин должен будет незамедлительно произвести выплаты по ним.

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Издание уточняет, что общая сумма бумаг указанных выпусков достигает порядка $3,25 млрд. По словам одного из участников группы инвесторов, авторы послания намерены подать иск в Лондонский международный третейский суд и потребовать взыскать выплаты по еврооблигациям с Белоруссии.

Ссылаясь на честных инвесторов, РБК сообщило, что заявить о дефолте белорусских еврооблигаций может лишь компания Citivic, входящая в группу Citibank (был агентом по евробондам Белоруссии), либо конечные держатели ценных бумаг.

Ранее американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ограничил услуги для российских и белорусских клиентов.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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