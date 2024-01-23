Инвесторы известили Минфин Белоруссии о дефолте по пяти белорусским евробондам

Издание уточняет, что общая сумма бумаг указанных выпусков достигает порядка $3,25 млрд. По словам одного из участников группы инвесторов, авторы послания намерены подать иск в Лондонский международный третейский суд и потребовать взыскать выплаты по еврооблигациям с Белоруссии.

Ссылаясь на честных инвесторов, РБК сообщило, что заявить о дефолте белорусских еврооблигаций может лишь компания Citivic, входящая в группу Citibank (был агентом по евробондам Белоруссии), либо конечные держатели ценных бумаг.

Ранее американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ограничил услуги для российских и белорусских клиентов.

