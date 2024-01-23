Инвесторы известили Минфин Белоруссии о дефолте по пяти белорусским евробондам
Пять компаний и восемь физлиц в Белоруссии направили письмо главе белорусского Минфина Юрию Селиверстову, в котором уведомили министра о дефолте по пяти выпускам белорусских облигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. В распоряжении инициативной группы находятся евробонды этих выпусков на $178 млн. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на копию уведомления. Отмечается, что если облигации будут признаны дефолтными, то Минфин должен будет незамедлительно произвести выплаты по ним.
Издание уточняет, что общая сумма бумаг указанных выпусков достигает порядка $3,25 млрд. По словам одного из участников группы инвесторов, авторы послания намерены подать иск в Лондонский международный третейский суд и потребовать взыскать выплаты по еврооблигациям с Белоруссии.
Ссылаясь на честных инвесторов, РБК сообщило, что заявить о дефолте белорусских еврооблигаций может лишь компания Citivic, входящая в группу Citibank (был агентом по евробондам Белоруссии), либо конечные держатели ценных бумаг.
Ранее американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ограничил услуги для российских и белорусских клиентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru