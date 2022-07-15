Moody's: Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

Минск до 13 июля должен был выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27, пишет РИА ФАН. Минфин Белоруссии рассчитался по евробондам в национальной валюте, из-за этого держатели внешнего долга эмитентов не смогли получить выплаты, отмечает «Свободная пресса».

«Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — подчеркнули в Moody’s.

