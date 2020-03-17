Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

11 марта Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией, напоминает Ura.ru. В мире заражены уже более 160 тысяч человек. Между тем, ранее 17 марта стало известно, что в России от коронавирусной инфекции удалось вылечить восемь человек, отмечают Дни.ру. Ранее доктор биологических наук, заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов в эфире НСН отметил, что коронавирусная инфекция «у молодых и не отягощённых сопутствующими серьёзными заболеваниями» людей протекает достаточно легко. Однако течение болезни может ухудшиться, а отдельных симптомов у коронавируса нет, поэтому лучше не заниматься самодиагностикой и самолечением, сказал специалист.

