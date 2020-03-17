Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер. По его словам, вирус будет распространяться волнами. При этом специалист добавил, что появление вакцины или любая «интервенция» в ход пандемии полезны. Чем раньше появится вакцина, тем раньше можно будет ограничить сроки распространения.
11 марта Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией, напоминает Ura.ru. В мире заражены уже более 160 тысяч человек. Между тем, ранее 17 марта стало известно, что в России от коронавирусной инфекции удалось вылечить восемь человек, отмечают Дни.ру. Ранее доктор биологических наук, заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов в эфире НСН отметил, что коронавирусная инфекция «у молодых и не отягощённых сопутствующими серьёзными заболеваниями» людей протекает достаточно легко. Однако течение болезни может ухудшиться, а отдельных симптомов у коронавируса нет, поэтому лучше не заниматься самодиагностикой и самолечением, сказал специалист.
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