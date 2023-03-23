Илон Маск раскритиковал Джо Байдена за банковский кризис в США
23 марта 202313:50
Вместо того, чтобы заботиться с изменением климата, следует больше уделять внимание собственной экономике, считает американский предприниматель Илон Маск.
«Ммм... банки тают», - написал в Twitter его владелец.
Так, миллиардер прокомментировал очередное заявление президента США Джо Байдена о том, как много его администрация сделала в борьбе с климатическими изменениями.
Ранее, как сообщала НСН, США находится на грани кризиса банковской системы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- Илон Маск раскритиковал Джо Байдена за банковский кризис в США
- В России повысят МРОТ на 18,5% с 2024 года
- Мишустин заявил о сильнейшем санкционном ударе по России
- Мишустин сообщил, что кабмин планирует создать СЭЗ в новых регионах
- Мишустин: Порядка 900 км дорог отремонтировали в новых регионах России
- СМИ: в США назвали «идиотом» российского лётчика, сбившего американский беспилотник
- Главу Евросовета заподозрили в растратах
- Настоятель Киево-Печерской лавры призвал прихожан встать на защиту святыни
- Мишустин назвал российскую продовольственную безопасность одной из самых надежных в мире
- МИД России заявил, что ЮАР сможет обеспечить работу делегаций на саммите БРИКС
23 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru