Илон Маск раскритиковал Джо Байдена за банковский кризис в США

Вместо того, чтобы заботиться с изменением климата, следует больше уделять внимание собственной экономике, считает американский предприниматель Илон Маск.

«Мировая война или Великая депрессия»: Крах банков в США обнажил финансовый кризис

«Ммм... банки тают», - написал в Twitter его владелец.

Так, миллиардер прокомментировал очередное заявление президента США Джо Байдена о том, как много его администрация сделала в борьбе с климатическими изменениями.

Ранее, как сообщала НСН, США находится на грани кризиса банковской системы.


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