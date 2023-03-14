«Мировая война или Великая депрессия»: Крах банков в США обнажил финансовый кризис
В США закрылись два крупных банка подряд, Байден уже пообещал решить проблему, экономисты объясняют, что это может стать предвестником масштабного кризиса.
Крах западных банков может привести к началу третьей мировой войны, заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
По его словам, швейцарский финансовый конгломерат разваливается, парижская фондовая биржа — тоже, Western Alliance, американский банк, претерпевает крах.
«Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!», - написал он.
12 марта в США закрылся коммерческий Signature Bank из-за системных рисков — это второе финансовое учреждение, которое закрыли в стране после Silicon Valley Bank, он был 16-й в списке крупнейших банков в США. В Минфине страны уже заявили, что налогоплательщики не понесут убытков, но экономисты увидели в этой ситуации возможные риски для мировой системы в целом.
Серьезность ситуации подтверждает тот факт, что президент США Джо Байден выступил с официальным обращением после закрытия банков. Он заявил, что налогоплательщики не понесут потерь из-за краха некоторых финансовых организаций. Его выступление было крайне коротким, что также насторожило ряд экспертов и обывателей.
При этом американский лидер обвинил администрацию экс-президента США Дональда Трампа в сегодняшних проблемах банковской системы государства. По словам Байдена, ранее были введены жёсткие требования к банкам, чтобы кризис, который был в 2008 году, снова не повторился. Однако, указал президент, администрация Трампа отменила некоторые из этих требований.
Со своей стороны, Трамп обвинил в случившемся Байдена. Бывший президент считает, что США грозит новая Великая депрессия из-за политики американского лидера Джо Байдена.
Бывший президент США сравнил Байдена с Гербертом Гувером, который руководил страной во время Великой депрессии с 1929 по 1933 год. При этом нынешний кризис будет гораздо сильнее, чем в прошлом веке, считает республиканец.
В России же ожидают, что Вашингтон решит проблему, просто «напечатав деньги». Специалисты отмечают, что это поможет лишь в краткосрочной перспективе. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ожидает серьезных проблем на фоне происходящего:
«Разъяснить, как американские власти будут «поддерживать устойчивость банковской системы» может каждый ребёнок - бумагой и краской. Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире», - написала она.
О том, что в США возможен финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией ранее заявил и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, такой сценарий возможен, если Федеральная резервная система не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших в стране банков.
Аксаков добавил, что Вашингтон включит денежный станок и будет контролировать ситуацию, но «взрыв» все равно неминуем в будущем.
Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США может вызвать проблемы для остальной финансовой системы, считает аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов.
Аналитик считает, что повышение ставок ФРС в США вызвало падение стоимости облигаций банка Silicon Valley Bank (SVB) и отток клиентов. По его словам, аналогичные проблемы испытал ранее «криптобанк» Silvergate. Герасимов увидел опасность ситуации и для других региональных банков в США.
«Пока ситуация реализовалась в SVB Financial, который испытывал оттоки средств венчурных фондов. <...> Однако риск возникновения проблем у других банков существует, и он, скорее всего, сконцентрирован в акциях региональных банков, таких как First Republic Bank и Signature Bank», — подчеркнул эксперт.
Соединенным Штатам грозит кризис банковской системы, сообщает издание Axios.
Это произойдет, если администрация Белого дома не сможет спасти Silicon Valley Bank. Главе государства Джо Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков кредитного учреждения до того, как откроются отделения.
Это самый крупный банк, рухнувший в США после мирового финансового кризиса, который случился 2008 года. SVB занимался кредитованием стартапов и предоставлял частные услуги.
С другой стороны, экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН заявил, что опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет. По его словам, банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги.
«Это далеко не крупнейшие банки. Но опасность состояла в том, что вкладчики других банков начнут снимать депозиты "на всякий случай". Поэтому объявлено решение, что в понедельник все депозиты в полном объеме двух этих банков будут доступны для вкладчиков. Антикризисные меры тут сосредоточены на держателях депозита, им будет оказана помощь в получении денег. Министерство финансов, Федеральная резервная система (ФРС) и Комиссия по ценным бумагам сделали это объявление. Это должно успокоить ситуацию, непосредственной опасности набега на банки или на депозиты, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет», - сказал Дубинин.
Он рассказал, что закрытие Signature Bank и Silicon Valley Bank может привести к тому, что Федеральная резервная система США будет и дальше повышать процентную ставку.
Напомним, что инвестировавший в стартапы Silicon Valley Bank обанкротился 11 марта, у банка начались проблемы после закрытия криптовалютного банка Silvergate. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций.
По данным на 14 марта акции ряда банков США значительно дешевеют на фоне ситуации вокруг Silicon Valley Bank. Так, стоимость акций Western Alliance упала на 44,16%, до 27,55 доллара за бумагу. При этом в ходе торгов акции обваливались более чем на 80%.
Бумаги First Republic Bank дешевеют на 58,93%, до 33,58 долларов. Ранее торги бумагами Western Alliance, First Republic и ряда других банков пришлось приостановить из-за высокой волатильности.
При этом антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара, из-за чего Вашингтон лишается способности проецировать свою силу на международной арене, пишет обозреватель New York Post Джей Ньюман.
«Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу», - заключил он.
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