«Мировая война или Великая депрессия»: Крах банков в США обнажил финансовый кризис

При этом американский лидер обвинил администрацию экс-президента США Дональда Трампа в сегодняшних проблемах банковской системы государства. По словам Байдена, ранее были введены жёсткие требования к банкам, чтобы кризис, который был в 2008 году, снова не повторился. Однако, указал президент, администрация Трампа отменила некоторые из этих требований.

Со своей стороны, Трамп обвинил в случившемся Байдена. Бывший президент считает, что США грозит новая Великая депрессия из-за политики американского лидера Джо Байдена.

Бывший президент США сравнил Байдена с Гербертом Гувером, который руководил страной во время Великой депрессии с 1929 по 1933 год. При этом нынешний кризис будет гораздо сильнее, чем в прошлом веке, считает республиканец.

В России же ожидают, что Вашингтон решит проблему, просто «напечатав деньги». Специалисты отмечают, что это поможет лишь в краткосрочной перспективе. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ожидает серьезных проблем на фоне происходящего:

«Разъяснить, как американские власти будут «поддерживать устойчивость банковской системы» может каждый ребёнок - бумагой и краской. Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире», - написала она.

О том, что в США возможен финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией ранее заявил и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, такой сценарий возможен, если Федеральная резервная система не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших в стране банков.