СМИ: США находится на грани кризиса банковской системы
Соединенным Штатам грозит кризис банковской системы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на издание Axios.
Это произойдет, если администрация Белого дома не сможет спасти Silicon Valley Bank. Главе государства Джо Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков кредитного учреждения до того, как откроются отделения.
Это самый крупный банк, рухнувший в США после мирового финансового кризиса, который случился 2008 года. SVB занимался кредитованием стартапов и предоставлял частные услуги.
Напомним, банковскую систему США в ближайшее время будет лихорадить из-за банкротства одного из крупнейших в стране Silicon Valley Bank.
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