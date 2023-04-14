Илон Маск предложил ввести пожизненное заключение за смену пола детям
Врачи, психологи и родители, которые позволяют детям совершать трансгендерный переход, заслуживают пожизненного лишения свободы. Такую запись разместил в Twitter владелец соцсети американский предприниматель Илон Маск.
Так он поддержал губернатора Флориды Рона Де Сантиса, который ввел запрет в своем штате на операции по смене пола несовершеннолетним, а также запретил врачам прописывать детям гормональные блокаторы и терапию для трансгендерного перехода.
Ранее эксперт Патриаршей комиссии по семье, защите материнства и детства, член Российского совета по международным делам и Совета по внешней и оборонной политике, член правления МОО «Союз православных женщин» Инга Юмашева в пресс-центре НСН заявила, что «Третий пол» - это заговор фармкоманий как выгодоприобретателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru