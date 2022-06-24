СМИ: сын Илона Маска стал девушкой и поменял имя

Суд удовлетворил просьбу 18-летнего сына миллиардера Илона Маска о смене имени и пола, сообщает телеканал NBC News.

Илон Маск: «Не против попасть в ад»

Ксавье Маск в апреле 2022 года потребовал в суде, чтобы ему сменили имя в соответствии с гендерной идентичностью. Он также сообщил, что больше не хочет жить с биологическим отцом и быть связанным с ним каким-либо образом.

Судья постановил удовлетворить ходатайство о смене имени, признании смены пола и выдаче нового свидетельства о рождении.

Ксавье Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.

Напомним, работники SpaceX работают над коллективной жалобой руководству на основателя и владельца компании Илона Маска. В коллективном письме говорится, что публичное поведение бизнесмена отвлекает и вызывает чувство стыда, особенно в последние недели.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:Илон Маск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры