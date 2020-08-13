Илон Маск готов помочь Белоруссии. Основатель компаний Tesla и SpaceX отреагировал в Twitter на публикацию о протестах в стране.

Когда один из пользователей опубликовал сообщение, в которых отметил Илона Маска и Билла Гейтса, с призывом «рассказать всем» о протестах и их подавлении, Маск ответил ему лично.

«Жаль слышать это. Чем мы можем помощь?» - прокомментировал Маск, которого цитирует РЕН-ТВ.

В ответ на его комментарий пользователи просили его привлечь внимание к протестам, помочь поддержать устойчивую работу интернета в республике и оказать финансовую поддержку.

Ранее Илон Маск написал в своем Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне.