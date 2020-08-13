Илон Маск готов помочь Белоруссии
Илон Маск готов помочь Белоруссии. Основатель компаний Tesla и SpaceX отреагировал в Twitter на публикацию о протестах в стране.
Когда один из пользователей опубликовал сообщение, в которых отметил Илона Маска и Билла Гейтса, с призывом «рассказать всем» о протестах и их подавлении, Маск ответил ему лично.
«Жаль слышать это. Чем мы можем помощь?» - прокомментировал Маск, которого цитирует РЕН-ТВ.
В ответ на его комментарий пользователи просили его привлечь внимание к протестам, помочь поддержать устойчивую работу интернета в республике и оказать финансовую поддержку.
Ранее Илон Маск написал в своем Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне.
Историк Евгений Понасенков в эфире НСН раскритиковал утверждения Маска и обвинил его в эксплуатации чужого интеллекта.
«Я убежден, что Илон Маск не расист, а невежественный человек и авантюрист, зарабатывающий на чужом интеллекте. Когда он делает самостоятельные научные заявления, это всегда выглядит очень позорно», - отметил Понасенков.
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