Понасенков упрекнул Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллекта

Глава компании SpaceX Илон Маск написал в своем Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне. Власти Египта в ответ пригласили американского бизнесмена посмотреть на «могилы их строителей», а некоторые пользователи даже обвинили в расизме.

Историк Евгений Понасенков в эфире НСН раскритиковал утверждения Маска и обвинил его в эксплуатации чужого интеллекта.

«Я убежден, что Илон Маск не расист, а невежественный человек и авантюрист, зарабатывающий на чужом интеллекте. Когда он делает самостоятельные научные заявления, это всегда выглядит очень позорно. Что же касается того, кто построил египетские пирамиды, то их построили древние египтяне. У нас, у ученых, есть вся доказательственная база для этого», - сказал популярный историк.