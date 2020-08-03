Понасенков упрекнул Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллекта
Историк Евгений Понасенков раскритиковал в эфире НСН бизнесмена Илона Маска и рассказал, кто на самом деле построил египетские пирамиды.
Глава компании SpaceX Илон Маск написал в своем Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне. Власти Египта в ответ пригласили американского бизнесмена посмотреть на «могилы их строителей», а некоторые пользователи даже обвинили в расизме.
Историк Евгений Понасенков в эфире НСН раскритиковал утверждения Маска и обвинил его в эксплуатации чужого интеллекта.
«Я убежден, что Илон Маск не расист, а невежественный человек и авантюрист, зарабатывающий на чужом интеллекте. Когда он делает самостоятельные научные заявления, это всегда выглядит очень позорно. Что же касается того, кто построил египетские пирамиды, то их построили древние египтяне. У нас, у ученых, есть вся доказательственная база для этого», - сказал популярный историк.
Понасенков также посоветовал Маску делать заявления через «ученых, на которых он зарабатывает».
Ранее Илон Маск неоднократно заявлял, что верит в существование внеземной жизни. Правда, бизнесмен признавал, что не имеет доказательств.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
856 тыс.+5 394 / сут.
Умерли
14 207+79 / сут.
Выздоровели
654 тыс.+3 420 / сут.
- Вакцину от COVID-19 зарегистрируют в России в течение 10 дней
- В МВД Украины назвали захват банка в Киеве терактом
- Медведев оценил ситуацию с распространением коронавируса
- Спецназ схватил угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве мужчину
- После драки росгвардейцев и десантников в Москве завели уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru