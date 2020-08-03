Понасенков упрекнул Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллекта

Историк Евгений Понасенков раскритиковал в эфире НСН бизнесмена Илона Маска и рассказал, кто на самом деле построил египетские пирамиды.

Глава компании SpaceX Илон Маск написал в своем Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне. Власти Египта в ответ пригласили американского бизнесмена посмотреть на «могилы их строителей», а некоторые пользователи даже обвинили в расизме.

Историк Евгений Понасенков в эфире НСН раскритиковал утверждения Маска и обвинил его в эксплуатации чужого интеллекта.

«Я убежден, что Илон Маск не расист, а невежественный человек и авантюрист, зарабатывающий на чужом интеллекте. Когда он делает самостоятельные научные заявления, это всегда выглядит очень позорно. Что же касается того, кто построил египетские пирамиды, то их построили древние египтяне. У нас, у ученых, есть вся доказательственная база для этого», - сказал популярный историк.

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Понасенков также посоветовал Маску делать заявления через «ученых, на которых он зарабатывает».

Ранее Илон Маск неоднократно заявлял, что верит в существование внеземной жизни. Правда, бизнесмен признавал, что не имеет доказательств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнопланетянеИлон Маск
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