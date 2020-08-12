Экс-глава МВД РФ: протесты в Белоруссии - серьезный звонок всем

Введенные накануне в центр Минска белорусские силовики покинули улицы города. Они должны были не допустить повторения массовых протестов.

Ночью белорусский ОМОН действовaл крайне жестоко. Бойцы вылaмывaли двери в подъезды, избивaли граждан, в том числе подростков, ногaми и дубинкaми, нaпaдaли нa журнaлистов. Очевидцы заявили, что силовики стреляли по окнaм жилых домов. Помимо ОМОНа, в акциях по подавлению протестов принимали сотрудники ГAИ. Сейчас улицы белорусской столицы разблокированы, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.

Бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов в эфире НСН высказал мнение, что белорусские силовики действовали в рамках своих полномочий.

«Мы сразу исключаем политическую составляющую. Полиция и внутренние войска, оказывающие ей в помощь, предназначены для обеспечения общественной безопасности, поддержания общественного порядка. Не допускающие перерастания в групповые антиобщественные проявления, массовые беспорядки. Это задача полиции. Она не вмешивается ни в какие действия митингующих до тех пор, пока эти действия носят мирный характер. Но как только они перерастают в массовые беспорядки, полиция обязана вмешиваться и пресекать. Белорусская милиция действовала не более жестоко, чем полиция во Франции. Она действовала вполне в пределах нормы», - сказал Куликов.