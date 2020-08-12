Экс-глава МВД РФ: протесты в Белоруссии - серьезный звонок всем
Бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов в эфире НСН высказал мнение, что белорусские силовики действовали в рамках своих полномочий.
Введенные накануне в центр Минска белорусские силовики покинули улицы города. Они должны были не допустить повторения массовых протестов.
Ночью белорусский ОМОН действовaл крайне жестоко. Бойцы вылaмывaли двери в подъезды, избивaли граждан, в том числе подростков, ногaми и дубинкaми, нaпaдaли нa журнaлистов. Очевидцы заявили, что силовики стреляли по окнaм жилых домов. Помимо ОМОНа, в акциях по подавлению протестов принимали сотрудники ГAИ. Сейчас улицы белорусской столицы разблокированы, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.
Бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов в эфире НСН высказал мнение, что белорусские силовики действовали в рамках своих полномочий.
«Мы сразу исключаем политическую составляющую. Полиция и внутренние войска, оказывающие ей в помощь, предназначены для обеспечения общественной безопасности, поддержания общественного порядка. Не допускающие перерастания в групповые антиобщественные проявления, массовые беспорядки. Это задача полиции. Она не вмешивается ни в какие действия митингующих до тех пор, пока эти действия носят мирный характер. Но как только они перерастают в массовые беспорядки, полиция обязана вмешиваться и пресекать. Белорусская милиция действовала не более жестоко, чем полиция во Франции. Она действовала вполне в пределах нормы», - сказал Куликов.
Он рассказал, что среди белорусских силовиков нет уважения к протестующим, понимания их мотивов и целей.
«Я 11 лет прослужил в Белоруссии, я там получил свое командирское становление. Я прибыл туда майором, а уехал генерал-майором. Я с большим уважением отношусь к белорусскому народу. Он не заслуживает того, чтобы жить в условиях подобной турбулентности. Я вчера разговаривал со своими друзьями, в том числе из Могилева. Мне прямо сказали ребята, что у них все спокойно, все хорошо», - рассказал бывший глава МВД.
Он признал, что Лукашенко придется сделать выводы из этой истории. «Я не берусь судить. Наверное, президенту надо было за последний срок подготовить себе преемника, который бы, с его точки зрения, отстаивал курс социальной справедливости. Если он не хотел смены общественного строя, он должен был это сделать. Думаю, он это сделает, его жизнь заставит это сделать. Это серьезный звонок всем, не только, кстати, Белоруссии», - заключил Куликов.
Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента 9 августа. Они были вызваны подозрениями в масштабных фальсификациях результатов голосования, согласно которым действующий глава государства Aлександр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов.
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