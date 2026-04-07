Игры или соблазн? Что стоит за угрозами Трампа уничтожить целую цивилизацию
Когда кто-то говорит об устранении не отдельных противников, а целой цивилизации, всему миру стоит задуматься, сказал НСН Андрей Климов.
Президент США Дональд Трамп не раз был замечен за словесными преувеличениями, однако не стоит забывать, что один из его предшественников уже применял ядерное оружие против мирного населения, сказал в эфире НСН заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Ранее Трамп заявил, что в ночь на 8 апреля «может погибнуть целая цивилизация», намекая на возможное развитие событий вокруг Ирана. Его публикация появилась на фоне истечения срока ультиматума, который он ранее выдвинул Тегерану. Климов допустил, что иранские войска рассматривают ядерный удар со стороны США как возможный вариант развития событий.
«Не стоит забывать, что один из предшественников Трампа применил против гражданского населения аж две атомные бомбы без всякой военной необходимости. С тех пор в Вашингтоне не первый раз возникает соблазн использовать свои военные изделия. Это, к сожалению, не противоречит законам физики. Надо иметь в виду, что сейчас ситуация точно не в пользу США. В случае гипотетической бомбардировки будет расходиться радиоактивное заражение и воздуха, и воды. Надо понимать, что в горной местности поражающий фактор ядерного оружия гораздо меньше, чем в пустынях или на равнинах. Я подозреваю, что иранские войска готовы к защите от радиоактивного заражения. Легкой истории точно не будет», — сказал собеседник НСН.
По его словам, такие речи недопустимы в глобальной политике.
«Гадать не будем. Молниеносной победы точно не будет. Всем, кто вокруг этого региона живет, надо очень подумать об этой ситуации. Когда кто бы то ни было говорит об устранении не отдельных противников, а целой цивилизации, надо всему миру задуматься. Некоторые полагают, что это не про них. Но где гарантии? Если такие слова будут, не дай Бог, реализованы, то даже не знаю, чья цивилизация первой исчезнет. Мы живем в другом веке. Нынешние союзники США при таком апокалиптическом развитии сюжета могут большими жертвами. С другой стороны, Трамп не раз был замечен в словесных гиперболах. Тут тоже надо понимать, что правила азартных игр ему давно хорошо известны. Возможно, он ими сейчас в очередное раз пользуется. Как бы там ни было, это а принципе ненормально для глобальной политики и для государства, несущего огромную моральную ответственность за мир и безопасность на Земле», — добавил Климов.
Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа «уничтожить целую цивилизацию» — это «пропагандистская предвыборная риторика», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
