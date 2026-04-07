Повышение МРОТ до 60 тысяч назвали нереалистичным

Инициатива увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей в 2026 году вряд ли будет реализована, поскольку может привести к росту инфляции и чрезмерной нагрузке на экономику. Об этом заявил «Газете.Ru» экономист Илья Мосягин.

Он отметил, что предложение более чем в два раза превышает действующий уровень МРОТ, который с 1 января составляет 27 093 рубля. По его оценке, столь резкое повышение без роста производительности труда приведет к увеличению издержек бизнеса.