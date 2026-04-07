Россиянка раскрыла стоимость и условия родов в Аргентине
Россиянка Алена, родившая в 2023 году в Аргентине, оценила стоимость медицинских услуг и поделилась опытом родов. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».
По ее словам, базовая цена родов в стране составляет около $3 тысяч, что эквивалентно примерно 244 тысячам рублей. При этом дополнительные медицинские услуги, включая реанимацию, могут стоить значительно дороже.
Женщина отметила, что рожала в государственном госпитале Буэнос-Айреса и осталась довольна уровнем помощи. По ее наблюдениям, отношение врачей не отличается в платных и бесплатных учреждениях.
Она добавила, что атмосфера во время родов была спокойной и даже неформальной: в палате звучала музыка, а персонал вел себя доброжелательно. После рождения ребенка врач, по ее словам, с удивлением отметил рост новорожденной, который составил 57 сантиметров, передает «Радиоточка НСН».
- Россиянка раскрыла стоимость и условия родов в Аргентине
