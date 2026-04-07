«Позову Мишустина!»: Барщевский захотел спектакль с Ефремовым после Долиной
Михаил Барщевский признался, что не смотрел спектакль Никиты Михалкова с Михаилом Ефремовым в главной роли, потому что ему запретили оценить постановку.
Основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский признался, что ему было бы интересно поработать с Михаилом Ефремовым после сотрудничества с Ларисой Долиной в рамках спектакля «Мечты Фемиды».
«С Ефремовым, как с актером, мне было бы интересно поработать. Не потому, что это связано с каким-то скандалом, в свое время он был лучшим нашим актером, гениальным актером. К сожалению, у него всегда была одна проблема, которая и привела его в ту ситуацию, в которой он оказался. Что касается спектакля с Ефремовым, то один из актеров, задействованных в этом спектакле, не разрешил мне посмотреть постановку. Сказал, что это нельзя смотреть. Теперь мне вдвойне интересно посмотреть на то, что нельзя смотреть», - приводит его слова спецкор НСН.
В конце марта режиссер Никита Михалков во время общения с Владимиром Путиным по видеосвязи пригласил президента на спектакль «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой в театре «Мастерская 12». Глава государства поблагодарил, но прийти не обещал. Барщевский, в свою очередь, сказал, что пригласил бы на свой спектакль премьер‑министра Михаила Мишустина.
«Я, конечно, в какой-то мере страдаю манией величия, но не до такой степени, чтобы равнять себя с Никитой Сергеевичем. Я не знаю, кто еще в Москве работает в том жанре, на который случайно набрели мы. Там другое, это нельзя сравнивать. Разве можно сравнить музыку Моцарта или стихи Пушкина? Если Михалков пригласил Путина, то я на свой спектакль сначала приглашу Мишустина», — ответил Барщевский на вопрос спецкора НСН.
Ранее Михаил Барщевский пообещал не задирать цены на спектакль «Мечты Фемиды», в котором главную роль сыграла Лариса Долина, пишет «Радиоточка НСН».
