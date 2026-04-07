В конце марта режиссер Никита Михалков во время общения с Владимиром Путиным по видеосвязи пригласил президента на спектакль «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой в театре «Мастерская 12». Глава государства поблагодарил, но прийти не обещал. Барщевский, в свою очередь, сказал, что пригласил бы на свой спектакль премьер‑министра Михаила Мишустина.

«Я, конечно, в какой-то мере страдаю манией величия, но не до такой степени, чтобы равнять себя с Никитой Сергеевичем. Я не знаю, кто еще в Москве работает в том жанре, на который случайно набрели мы. Там другое, это нельзя сравнивать. Разве можно сравнить музыку Моцарта или стихи Пушкина? Если Михалков пригласил Путина, то я на свой спектакль сначала приглашу Мишустина», — ответил Барщевский на вопрос спецкора НСН.

Ранее Михаил Барщевский пообещал не задирать цены на спектакль «Мечты Фемиды», в котором главную роль сыграла Лариса Долина, пишет «Радиоточка НСН».

