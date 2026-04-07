Психолог назвала скрытые признаки послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия часто развивается постепенно и может долго оставаться незамеченной. Об этом рассказала семейный психолог Карина Рихтере в беседе с «Лентой.ру», перечислив основные тревожные признаки состояния.

По ее словам, на ранних этапах депрессия может выглядеть как обычная усталость, но со временем превращается в глубокое внутреннее истощение. Женщина не чувствует восстановления даже после сна или отдыха и быстро возвращается к тому же состоянию.

Психолог перечислила первые признаки депрессии

Еще один симптом — необходимость прилагать усилия для выполнения простых действий. Даже бытовые задачи вроде душа или приготовления чая могут требовать сильной концентрации и мотивации.

Психолог также отметила, что важным сигналом является утрата радости, в том числе от общения с ребенком. Среди других признаков она назвала потерю интереса к прежним увлечениям, чувство пустоты и вины, снижение уверенности в себе, проблемы со сном и аппетитом, ухудшение концентрации и навязчивые мысли об исчезновении, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma Exclusive\ТАСС
