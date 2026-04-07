Кто управляет Ираном в случае ранения верховного лидера Хаменеи

Если верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится без сознания, это никак не влияет на решения страны, военные управляют ситуацией, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится на лечении в бессознательном состоянии. Об этом заявила газета The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок. По информации издания, Хаменеи проходит лечение в городе Кум. Утверждается, что он в тяжелом состоянии и якобы не в состоянии принимать решения. Геворгян заверила, что на решения Ирана это не повлияет.