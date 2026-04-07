Кто управляет Ираном в случае ранения верховного лидера Хаменеи
В данном случае роль Хаменеи важна, но минимальна, все работает по алгоритмам, которые давно прописаны, заявила НСН Каринэ Геворгян.
Если верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится без сознания, это никак не влияет на решения страны, военные управляют ситуацией, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится на лечении в бессознательном состоянии. Об этом заявила газета The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок. По информации издания, Хаменеи проходит лечение в городе Кум. Утверждается, что он в тяжелом состоянии и якобы не в состоянии принимать решения. Геворгян заверила, что на решения Ирана это не повлияет.
«Ответ на вопрос, как управляется страна, в любом случае очень простой, если это так. Надо понимать, что такое положение никак не влияет на управляемость и принятие решений в Иране. Все решения уже приняты, в данном случае военные люди и КСИР управляют ситуацией. Все стратегические цели понятны, намечены, они действуют в оперативно-тактическом режиме. В данном случае роль Хаменеи важна, но минимальна. Сейчас все работает по алгоритмам, которые давно прописаны», - объяснила она.
В Тегеране официально признавали, что новый лидер был ранен при первом ударе США и Израиля 28 марта, но настаивали, что ранение было легким.
