Врач объяснила, как возникает перекрестная аллергия

Перекрестная аллергия возникает из-за сходства белков в разных продуктах и растениях, поэтому организм реагирует сразу на несколько аллергенов. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог клиники «Будь Здоров» Екатерина Андреева в беседе с «Газетой.Ru». Например, белки пыльцы деревьев могут совпадать со структурой веществ в орехах, яблоках, грушах, косточковых фруктах и некоторых овощах.

Ключевую роль в развитии реакции играет гистамин, который активно вырабатывается при контакте с аллергеном. Это вызывает зуд, чихание, насморк, высыпания, отеки и затрудненное дыхание. При поллинозе симптомы могут появляться не только из-за пыльцы, но и после употребления продуктов с похожими белками.