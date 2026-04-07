Врач объяснила, как возникает перекрестная аллергия
Перекрестная аллергия возникает из-за сходства белков в разных продуктах и растениях, поэтому организм реагирует сразу на несколько аллергенов. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог клиники «Будь Здоров» Екатерина Андреева в беседе с «Газетой.Ru». Например, белки пыльцы деревьев могут совпадать со структурой веществ в орехах, яблоках, грушах, косточковых фруктах и некоторых овощах.
Ключевую роль в развитии реакции играет гистамин, который активно вырабатывается при контакте с аллергеном. Это вызывает зуд, чихание, насморк, высыпания, отеки и затрудненное дыхание. При поллинозе симптомы могут появляться не только из-за пыльцы, но и после употребления продуктов с похожими белками.
По словам врача, проявления аллергии зависят от сезона. Весной и в начале лета чаще возникают реакции на злаковые травы и связанные с ними продукты, а во второй половине лета — на сорные травы и перекрестные с ними овощи и бахчевые. При этом некоторые аллергены сохраняются даже после термической обработки и могут вызывать более сильную реакцию.
Также возможны перекрестные реакции на цветы, эфирные масла и бытовые факторы. Врач отметила «синдром новогодней елки», когда зимой возвращаются симптомы, и «блинный синдром», связанный с продуктами из муки, зараженной клещами. У людей с чувствительностью к плесени реакции могут возникать на продукты брожения, сыры и алкоголь, передает «Радиоточка НСН».
