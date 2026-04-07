Россиянам назвали безопасную норму кулича и яиц на Пасху

В период Пасхи важно соблюдать умеренность в еде, чтобы избежать проблем с пищеварением. В Роскачестве рассказали «Ленте.ру», какие порции кулича и яиц считаются безопасными.

Специалисты отметили, что кулич содержит много сахара, масла и муки, а его калорийность достигает 350-450 килокалорий на 100 граммов. При малоподвижном образе жизни избыток такого продукта может привести к набору веса и дополнительной нагрузке на поджелудочную железу. В ведомстве рекомендуют ограничиться 150-200 граммами кулича в день — это примерно 2-3 небольших кусочка.