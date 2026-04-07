Россиянам назвали безопасную норму кулича и яиц на Пасху

В период Пасхи важно соблюдать умеренность в еде, чтобы избежать проблем с пищеварением. В Роскачестве рассказали «Ленте.ру», какие порции кулича и яиц считаются безопасными.

Специалисты отметили, что кулич содержит много сахара, масла и муки, а его калорийность достигает 350-450 килокалорий на 100 граммов. При малоподвижном образе жизни избыток такого продукта может привести к набору веса и дополнительной нагрузке на поджелудочную железу. В ведомстве рекомендуют ограничиться 150-200 граммами кулича в день — это примерно 2-3 небольших кусочка.

Что касается яиц, ключевым фактором остается содержание холестерина. В одном яйце содержится около 200-250 миллиграммов, при этом безопасная суточная норма для взрослого человека составляет до 300 миллиграммов. Поэтому эксперты советуют не есть более 2 яиц в день с учетом других продуктов.

Особую осторожность следует соблюдать тем, кто придерживался Великого поста. После длительных ограничений резкое возвращение к жирной и сладкой пище может вызвать тяжесть, расстройства пищеварения и обострение хронических заболеваний. В группе риска также находятся люди с проблемами желчного пузыря, поджелудочной железы и те, кто следит за весом, передает «Радиоточка НСН».

