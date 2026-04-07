Скончался бывший тренер «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу умер на 81-м году жизни после сердечного приступа. Об этом сообщил журналист Эмануэль Рошу в соцсети X.

Ранее стало известно, что специалист был госпитализирован после потери сознания в расположении национальной команды. Изначально его состояние оценивалось как стабильное, и врачи планировали выписку, однако затем возникли осложнения.

Умер сооснователь Diesel Адриано Гольдшмид

Позднее Луческу перевели в реанимацию, где его состояние сначала стабилизировалось, но вскоре вновь ухудшилось. В ночь на воскресенье организм перестал реагировать на лечение, после чего его ввели в состояние искусственной комы.

О смерти тренера сообщил Рошу, отметив, что трагическая новость стала известна за 15 минут до публикации, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СмертьТренерФутболист

Горячие новости

Все новости

партнеры