Скончался бывший тренер «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу умер на 81-м году жизни после сердечного приступа. Об этом сообщил журналист Эмануэль Рошу в соцсети X.

Ранее стало известно, что специалист был госпитализирован после потери сознания в расположении национальной команды. Изначально его состояние оценивалось как стабильное, и врачи планировали выписку, однако затем возникли осложнения.