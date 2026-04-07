В России угрозы Трампа уничтожить цивилизацию Ирана сравнили с уличной дракой
Угрозы президента США Дональда Трампа «уничтожить целую цивилизацию» - это «пропагандистская предвыборная риторика». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
По его словам, все заявления американского лидера из категории «держите меня семеро» призваны «напугать противника», но такая тактика «работает во время уличных драк».
Эксперт также подчеркнул, что глава Белого дома не может уничтожить древнеиранскую цивилизацию.
«Он не понимает, что это такое, потому что если бы он понимал, он такими словами бы не разбрасывался», - заключил Ордуханян.
Ранее Трамп за несколько часов до истечения срока установленного Ирану ультиматума допустил, что ближайшей ночью погибнет целая цивилизация, возродить которую не удастся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
