В Госдуме отвергли турецкий «обмен» Крыма на Северный Кипр

«Вопрос здесь политический. Слово «сделка» в этой ситуации лично мне не нравится. Это не очень хорошая формулировка. Есть разные условия: это ответные действия турецкой армии на военный переворот «черных полковников» в Греции и волеизъявление народа Крыма на референдуме. Это совсем другое. Россия защитила население Крыма от переворота, который произошел на Украине при поддержке некоторых западных стран. Сравнивать Северный Кипр и Крым трудно. Мы с турецким правительством ни на какие сделки идти не будем, а будем каждый заниматься продвижением интересов своих стран и своих народов. В Северном Кипре другая ситуация. И нам идти на какие-то соглашения, я думаю, не надо. На сделки вообще никакие не пойдем, а на соглашения идти нецелесообразно», - подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что для турецкой стороны признание любой страной Северного Кипра было бы выгодно.

О возможной сделке по взаимному признанию Турцией и Россией Крыма и Северного Кипра соответственно рассказал профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру». По его словам, Турция может признать Крым российским в ответ на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства.

Унал предложил России «возглавить движение по признанию республики» и пояснил, что объединенный Кипр может стать членом НАТО, что противоречит интересам России.

Вторжение турецкой армии в Кипр в 1974 году произошло в последние дни правления режима «чёрных полковников» (военной хунты) в Греции. Высадка и этническая чистка, произведенная турецкими войсками, привели к де-факто разделу острова на две части, населенные турками и греками соответственно.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал смешной идею взаимного признания территорий.

