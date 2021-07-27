В Госдуме отвергли турецкий «обмен» Крыма на Северный Кипр
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что нельзя сравнивать военный переворот «черных полковников» в Греции и референдум в Крыму.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг сделку с Турцией по взаимному признанию Крыма и Северного Кипра.
«Вопрос здесь политический. Слово «сделка» в этой ситуации лично мне не нравится. Это не очень хорошая формулировка. Есть разные условия: это ответные действия турецкой армии на военный переворот «черных полковников» в Греции и волеизъявление народа Крыма на референдуме. Это совсем другое. Россия защитила население Крыма от переворота, который произошел на Украине при поддержке некоторых западных стран. Сравнивать Северный Кипр и Крым трудно. Мы с турецким правительством ни на какие сделки идти не будем, а будем каждый заниматься продвижением интересов своих стран и своих народов. В Северном Кипре другая ситуация. И нам идти на какие-то соглашения, я думаю, не надо. На сделки вообще никакие не пойдем, а на соглашения идти нецелесообразно», - подчеркнул депутат.
При этом он отметил, что для турецкой стороны признание любой страной Северного Кипра было бы выгодно.
О возможной сделке по взаимному признанию Турцией и Россией Крыма и Северного Кипра соответственно рассказал профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру». По его словам, Турция может признать Крым российским в ответ на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства.
Унал предложил России «возглавить движение по признанию республики» и пояснил, что объединенный Кипр может стать членом НАТО, что противоречит интересам России.
Вторжение турецкой армии в Кипр в 1974 году произошло в последние дни правления режима «чёрных полковников» (военной хунты) в Греции. Высадка и этническая чистка, произведенная турецкими войсками, привели к де-факто разделу острова на две части, населенные турками и греками соответственно.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал смешной идею взаимного признания территорий.
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