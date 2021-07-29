Советник Эрдогана призвал Россию не беспокоиться из-за поставок оружия на Украину
В Турции призвали Россию беспокоиться из-за поставок оружия на Украину. Об этом заявил РИА Новости старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз.
Он заявил, что Турция продолжит налаживать отношения с разными странами в соответствии со своими потребностями и интересами.
«Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами», - заявил советник.
В апреле стало известно, что Турция поставила в Украину беспилотники «Байрактар». Об этом заявила компания, которая производит эти летательные аппараты. Позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил факт поставок военной техники, но подчеркнул, что эти действия не направлены против России.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, чем опасны поставляющиеся на Украину турецкие беспилотники.
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