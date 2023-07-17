Хуснуллин рассказал о сроках восстановления Крымского моста
Сроки восстановления поврежденного в результате теракта Крымского моста будут ясны к вечеру 17 июля. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, строители сейчас исследуют мост. Также, отметил Хуснуллин, в ближайшее время на данном участке будет запущена Керченская переправа. Он добавил, что все паромы уже готовы.
Также вице-премьер подчеркнул, что железнодорожная часть моста уже приступила к полноценной работе.
Ранее главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru