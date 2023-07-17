Хуснуллин рассказал о сроках восстановления Крымского моста

По его словам, строители сейчас исследуют мост. Также, отметил Хуснуллин, в ближайшее время на данном участке будет запущена Керченская переправа. Он добавил, что все паромы уже готовы.

Также вице-премьер подчеркнул, что железнодорожная часть моста уже приступила к полноценной работе.

Ранее главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

