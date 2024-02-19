Хуситы сообщили о серьезном повреждении британского судна после их удара

Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что группировка атаковала судно Rubymar в Аденском заливе, есть угроза его затопления, передает Reuters. Ранее Associated Press со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что хуситы обстреляли судно под флагом Белиза, экипаж покинул корабль.

Как утверждает Яхья Сариа, хуситы при нанесении удара по судну позаботились о том, чтобы экипаж смог успешно покинуть его.