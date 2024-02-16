США ввели санкции против йеменского движения «Ансар Аллах»
16 февраля 202418:41
Власти США ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», сообщает пресс-служба американского министерства финансов.
Попадание в санкционный перечень означает замораживание активов в США.
Также после введения рестрикций американским гражданам и компаниям запрещается ведение бизнеса с фигурантами «чёрного списка».
Ранее США и Великобритания нанесли четыре удара по военному лагерю «Ансар Алла» на восточной окраине города Саада, который является оплотом группировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США ввели санкции против йеменского движения «Ансар Аллах»
- Новую серию акварелей Анненкова показали в особняке Кшесинской в Петербурге
- Суд арестовал устроившего перестрелку в центре Москвы бойца ММА
- Прокуратура проверит публичные высказывания правнучки Чкалова о поддержке ВСУ
- Беженцы из Палестины будут преподавать арабский и английский языки в Чечне
- СМИ: ЕС рассматривает возможность введения санкций против КНДР
- Врач Голощапов-Аксенов предупредил об опасностях атеросклероза сосудов
- Киберэксперт назвал сумму, которую мошенники украли у россиян на 14 февраля
- Росгвардия задержала россиянина за двойное убийство тридцатилетней давности
- Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol за дирхамы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru