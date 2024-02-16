США ввели санкции против йеменского движения «Ансар Аллах»

Власти США ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», сообщает пресс-служба американского министерства финансов.

Хуситы атаковали торговый корабль поблизости от берегов Йемена

Попадание в санкционный перечень означает замораживание активов в США.

Также после введения рестрикций американским гражданам и компаниям запрещается ведение бизнеса с фигурантами «чёрного списка».

Ранее США и Великобритания нанесли четыре удара по военному лагерю «Ансар Алла» на восточной окраине города Саада, который является оплотом группировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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