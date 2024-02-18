США нанесли удары по ракетным установкам и беспилотникам хуситов
18 февраля 202419:47
Соединенные Штаты 18 февраля нанесли серию ударов по объектам йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), заявило Центральное командование Вооруженных сил США.
Удары наносились в период с 15:00 до 20:00 мск. В Пентагоне сообщили о поражении трех крылатых ракет и двух морских беспилотников хуситов.
В заявлении отмечается, что американские военные впервые обнаружили на вооружении йеменского движения подводный беспилотник.
Накануне хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Великобритании Pollux в Красном море, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru