США нанесли удары по ракетным установкам и беспилотникам хуситов

Соединенные Штаты 18 февраля нанесли серию ударов по объектам йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

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Удары наносились в период с 15:00 до 20:00 мск. В Пентагоне сообщили о поражении трех крылатых ракет и двух морских беспилотников хуситов.

В заявлении отмечается, что американские военные впервые обнаружили на вооружении йеменского движения подводный беспилотник.

Накануне хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Великобритании Pollux в Красном море, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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