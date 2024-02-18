США нанесли удары по ракетным установкам и беспилотникам хуситов

Удары наносились в период с 15:00 до 20:00 мск. В Пентагоне сообщили о поражении трех крылатых ракет и двух морских беспилотников хуситов.

В заявлении отмечается, что американские военные впервые обнаружили на вооружении йеменского движения подводный беспилотник.

Накануне хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Великобритании Pollux в Красном море, передает «Радиоточка НСН».

