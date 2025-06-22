Хуситы анонсировали атаку на суда США в Красном море

По его словам, атака будет проведена, если Вашингтон продолжит участвовать в обострившемся ирано-израильском конфликте. Сариа пообещал, что представители движения будут расширять масштабы противостояния, пока агрессия в отношении Ирана не прекратится.

Он уточнил, что хуситы следят за военной активностью в регионе и готовы принять необходимые меры для защиты своих территорий. Сариа также заверил, что Йемен поддержит «любую арабскую или исламскую страну», которая подверглась нападению Израиля.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что йеменские хуситы ударили по Израилю гиперзвуковыми ракетами.