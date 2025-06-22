Хуситы анонсировали атаку на суда США в Красном море
Йеменские хуситы объявили о своем намерении атаковать американские суда в Красном море. Об этом сообщает телеканал «Al Jazeera» со ссылкой на представителя движения «Ансар Аллах» Яхью Сариу.
По его словам, атака будет проведена, если Вашингтон продолжит участвовать в обострившемся ирано-израильском конфликте. Сариа пообещал, что представители движения будут расширять масштабы противостояния, пока агрессия в отношении Ирана не прекратится.
Он уточнил, что хуситы следят за военной активностью в регионе и готовы принять необходимые меры для защиты своих территорий. Сариа также заверил, что Йемен поддержит «любую арабскую или исламскую страну», которая подверглась нападению Израиля.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что йеменские хуситы ударили по Израилю гиперзвуковыми ракетами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чернышенко: Нагрузка на учителей в России уменьшится
- Чемпион UFC Джонс официально завершил карьеру
- Хуситы анонсировали атаку на суда США в Красном море
- Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН для осуждения авиаударов США
- Губернатор: В Смоленской области отразили атаку БПЛА
- СМИ: США и Израиль год назад отрабатывали удары по Ирану
- Взрыв газа в Серове: Госпитализированы четыре человека
- После удара по Ирану в Конгрессе США задумались об импичменте Трампу
- Генсек ООН: Удары США по Ирану грозят эскалацией всему миру
- СМИ: Положение ВСУ под Сумами значительно ухудшилось
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru