В Молдавии заявили о завершении периода хороших отношений с Россией
Период хороших отношений Молдавии и России завершился с избранием нового проевропейского состава парламента, заявил на брифинге бывший президент, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон.
Накануне в Молдавии завершились досрочные парламентские выборы, напоминает РИА ФАН. Наибольшее число голосов набрала пропрезидентская партия «Действие и солидарность», отмечает телеканал «360». Блок Додона по итогам подсчета 70 % бюллетеней набрал 31% голосов, сообщает «Свободная пресса».
Экс-президент подчеркнул, что в дальнейшем многое в российско-молдавских отношениях будет зависеть от позиции нового парламента после выборов.
«Если Молдавия попытается присоединиться к санкциям против РФ, то это приведет к массовым протестам», — цитирует Додона РИА Новости.
Кроме того, Додон выразил надежду, что властям республики «хватит ума» не довести ситуацию с Россией до событий 2014–2015 годов, когда Молдавия осталась «практически без рынков сбыта» и высылала российских дипломатов из Кишинева, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- Росавиация обязала экипажи самолетов сдавать тесты на COVID-19 каждые три дня
- Власти Москвы разрешили проводить свадьбы и банкеты только в COVID-free заведениях
- Собянин дал старт строительству новых кластеров инновационного центра МГУ
- В Германии сообщили о выдаче всех разрешений на строительство «Северного потока-2»
- В Подмосковье из-за угрозы пожаров ограничили посещение лесов
- «Лживая информация»: Песков опроверг возможность переноса думских выборов
- Премьер Грузии обвинил Саакашвили в дестабилизации ситуации в стране
- В Молдавии заявили о завершении периода хороших отношений с Россией
- Собянин обещает ускорить реновацию жилья без ущерба качеству
- Евросоюз проведет срочную операцию на литовско-белорусской границе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru