В Молдавии заявили о завершении периода хороших отношений с Россией

Период хороших отношений Молдавии и России завершился с избранием нового проевропейского состава парламента, заявил на брифинге бывший президент, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон.

Накануне в Молдавии завершились досрочные парламентские выборы, напоминает РИА ФАН. Наибольшее число голосов набрала пропрезидентская партия «Действие и солидарность», отмечает телеканал «360». Блок Додона по итогам подсчета 70 % бюллетеней набрал 31% голосов, сообщает «Свободная пресса».

Экс-президент подчеркнул, что в дальнейшем многое в российско-молдавских отношениях будет зависеть от позиции нового парламента после выборов.

«Если Молдавия попытается присоединиться к санкциям против РФ, то это приведет к массовым протестам», — цитирует Додона РИА Новости.

Кроме того, Додон выразил надежду, что властям республики «хватит ума» не довести ситуацию с Россией до событий 2014–2015 годов, когда Молдавия осталась «практически без рынков сбыта» и высылала российских дипломатов из Кишинева, отмечает RT.

