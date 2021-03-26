Молдавия попросила у РФ партию вакцины «Спутник V»
Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала РТР-Молдова рассказала о том, что направила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставить партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Санду, руководство страны также обратилось за помощью и к другим странам, которые разрабатывают и производят препараты для вакцинации от COVID-19. По данным президента, Молдавия "остро нуждается" в препаратах для вакцинации, власти выделили деньги на приобретение вакцин.
Санду также подвергла критике предыдущее правительство и парламент, поскольку они, по ее словам, не позаботились о бюджете для кампании по вакцинации. При этом, как отметила президент, нынешнее руководство "изыскало средства" на эти "жизненно важные" цели.
Ранее стало известно, что поставки российского препарата в Молдавию могут начаться в апреле. Санду подчеркнула, что с молдавской стороны "нет никаких препятствий".
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