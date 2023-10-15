«Хезболла» атаковала израильский патруль у поселения Эль-Манара

В заявлении говорится, что отряд бойцов вооруженного крыла выпустил противотанковую ракету по бронемашине израильской армии.

Ранее «Хезболла» нанесла удар по израильскому командно-наблюдательному пункту в Йафтахе. В ответ был обстрелян населенный пункт Блида на юге Ливана.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Иран и «Хезболлу» от вмешательства в конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

