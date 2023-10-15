«Хезболла» атаковала израильский патруль у поселения Эль-Манара
Бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» провели операцию против патруля армии Израиля у еврейского поселения Эль-Манара. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.
В заявлении говорится, что отряд бойцов вооруженного крыла выпустил противотанковую ракету по бронемашине израильской армии.
Ранее «Хезболла» нанесла удар по израильскому командно-наблюдательному пункту в Йафтахе. В ответ был обстрелян населенный пункт Блида на юге Ливана.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Иран и «Хезболлу» от вмешательства в конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журова назвала главу МОК Баха заложником политиков
- Белый дом: Израиль частично возобновил подачу воды в сектор Газа
- В центре Москвы мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику кафе
- Пить или не пить? Российский рынок вина меняет структуру
- В Европарламенте заявили о невозможности Молдавии вступить в ЕС без Украины
- Второй самолет сообщением Владивосток – Чита совершил аварийную посадку
- «Хезболла» атаковала израильский патруль у поселения Эль-Манара
- Кадыров назвал своего сына Адама героем всех мусульман
- Никак не договорятся. Москва предлагает площадку для заключения мира между Арменией и Азербайджаном
- Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru