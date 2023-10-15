«Хезболла» атаковала израильский патруль у поселения Эль-Манара

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» провели операцию против патруля армии Израиля у еврейского поселения Эль-Манара. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

Армия Израиля ударила по позициям «Хезболлы» в Ливане

В заявлении говорится, что отряд бойцов вооруженного крыла выпустил противотанковую ракету по бронемашине израильской армии.

Ранее «Хезболла» нанесла удар по израильскому командно-наблюдательному пункту в Йафтахе. В ответ был обстрелян населенный пункт Блида на юге Ливана.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Иран и «Хезболлу» от вмешательства в конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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