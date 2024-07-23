На фоне слухов о смерти Байдена над Капитолием приспустили флаги

В Вашингтоне, столице США, над Капитолием приспустили государственные флаги страны, сообщает телеканал «Звезда».

Белый дом прокомментировал слухи о смерти Байдена

В соцсетях американцы связывают данный факт со смертью президента Джо Байдена.

В здании Капитолия располагается американский Сенат.

Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив и прокомментировать, в курсе ли, что он покинул президентскую гонку.

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ФОТО: РИА Новости
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