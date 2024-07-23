На фоне слухов о смерти Байдена над Капитолием приспустили флаги
23 июля 202403:01
В Вашингтоне, столице США, над Капитолием приспустили государственные флаги страны, сообщает телеканал «Звезда».
В соцсетях американцы связывают данный факт со смертью президента Джо Байдена.
В здании Капитолия располагается американский Сенат.
Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив и прокомментировать, в курсе ли, что он покинул президентскую гонку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru