В Конгрессе США потребовали доказательств, что Байден жив

Это произошло на фоне спекуляций о состоянии его здоровья. Боберт указала, что глава государства должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что он покинул президентскую гонку.

Официально Байден заразился коронавирусом и с тех пор находится на самоизоляции. 21 июля он заявил о выходе из президентской гонки на фоне растущих опасений по поводу его состояния здоровья.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отметил, что вице-президент США Камала Харрис является единственным кандидатом в президенты страны от демократов из-за кризиса лидерства в партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

