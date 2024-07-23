В Конгрессе США потребовали доказательств, что Байден жив
Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт потребовала от президента США Джо Байдена до конца дня доказать, что он жив, сообщает РИА Новости.
Это произошло на фоне спекуляций о состоянии его здоровья. Боберт указала, что глава государства должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что он покинул президентскую гонку.
Официально Байден заразился коронавирусом и с тех пор находится на самоизоляции. 21 июля он заявил о выходе из президентской гонки на фоне растущих опасений по поводу его состояния здоровья.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отметил, что вице-президент США Камала Харрис является единственным кандидатом в президенты страны от демократов из-за кризиса лидерства в партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru