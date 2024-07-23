Белый дом прокомментировал слухи о смерти Байдена
Американский президент Джо Байден провел 22 июля несколько встреч с чиновниками, отвечающими за безопасность, сообщает Белый дом на фоне слухов о смерти главы государства.
Глава государства заслушал брифинг по теме внутренней безопасности, заслушал брифинг на тему нацбезопасности. При этом оба брифинга проводились виртуально.
Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.
Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив и прокомментировать, в курсе ли, что он покинул президентскую гонку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru