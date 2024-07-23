Белый дом прокомментировал слухи о смерти Байдена

Американский президент Джо Байден провел 22 июля несколько встреч с чиновниками, отвечающими за безопасность, сообщает Белый дом на фоне слухов о смерти главы государства.

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Глава государства заслушал брифинг по теме внутренней безопасности, заслушал брифинг на тему нацбезопасности. При этом оба брифинга проводились виртуально.

Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.

Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив и прокомментировать, в курсе ли, что он покинул президентскую гонку.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

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