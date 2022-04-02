Харрис через неделю после речи Байдена опровергла его слова о смене руководства в России

Харрис пришлось вернуться к теме в эфире телеканала MSNBC и ответить на вопрос журналистки, «следует ли Путину остаться».

«Нет, послушайте, позвольте мне внести ясность... Мы не заинтересованы в смене... (власти – прим. НСН), и это не наша политика. Точка», - цитирует вице-президента США РИА Новости.

Ранее в своей речи в Варшаве, посвященной ситуации вокруг Украины, Байден сообщил, что Путин «не может оставаться у власти». Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент избирается гражданами, и не американскому лидеру Джо Байдену решать, кто будет руководить РФ.

