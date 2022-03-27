Белый дом: Байден не призывал к смене власти в России

Так там отреагировали на слова американского лидера о президенте России Владимире Путине во время речи в Варшаве, посвященной ситуации вокруг Украины. Байден завершил выступление словами о том, что Путин «не может оставаться у власти».

«Президент имел в виду, что Путину нельзя позволить властвовать над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима», — следует из сообщения Белого дома.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент избирается гражданами, и не американскому лидеру Джо Байдену решать, кто будет руководить РФ.

